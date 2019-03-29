驚天地泣鬼神！韓粉：美、英等大國都是「一國兩制」

2019-03-29 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜出訪港澳、中國，因進入當地敏感政治機關部門，引發外界揣測他「有意賣台」、認同「一國兩制」等疑慮。對此，有韓粉不滿在臉書抱怨，表示「世界多個國家都是『一國兩制』！英國是！美國是！為什麼台灣不能談」？韓粉的言論遭傳出後，立刻震驚不少網友。

高雄市長韓國瑜今日在高雄市議會接受媒體聯訪，面對外界質疑，他表示台灣人民現在無法接受一國兩制，「我的是九二共識，認同一個中華民國，很清楚」，更表示外界「太多的抹黑很無聊」。

今日一名網友在PTT上PO文，他表示自己在韓粉群組臥底多日，今日發現韓粉討論到此議題時「驚天地，泣鬼神」的對話。該名網友PO出的截圖中，只見有韓粉在「韓國瑜後援會」LINE群上表示，「全世界多個國家都是『一國兩制』或『一國多制』！英國是！美國是！加拿大是！西班牙是！」他也抱怨，「一國兩制」在台灣為什麼就不能談？怒批民進黨限制人民思想自由。

對此，網友紛紛留言表示「每個縣市都有自己的特別法規跟議會，台灣一國幾十制」、「我終於明白為何民進黨一直要拱韓出來選總統了」、「喜韓兒正常發揮」、「難怪禁止台大生進入」、「以後出門要別我不是韓粉貼紙 覺得跟他們在同一個島上夠丟臉」、「高雄人要不要一起貼 我不是韓粉的貼紙阿」。

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