陳水扁「祝福」韓國瑜如願參選總統 要求公開答覆三提問

2019-03-29 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁日前錄製25分鐘影片痛批高雄市長韓國瑜，稱若讓韓國瑜當總統「解放軍進來，台灣人出去，大家一起死」，陳水扁之子、高雄市議員陳致中則到法院控告韓國瑜涉「外患罪」，遭韓國瑜反嗆「這對父子很奇怪」，引發社會熱議。陳水扁今晨發文回應，先「祝福」韓國瑜可以如願參選下屆總統，但希望韓國瑜能回答他的三大提問。

陳水扁在臉書「新勇哥物語-397」貼文中表示，韓國瑜埋怨他們父子對韓國瑜中國行沒有祝福，一個罵25分鐘、一個提告，但「民選市長又沒有安金身，本來就要接受議員的監督，全民的檢視」。陳水扁隨後「祝福」韓國瑜如願代表國民黨參選2020年總統，並要求「強烈支持九二共識」的韓市長公開答覆他的三大提問。

陳水扁提問道：第一，「韓市長是否同意習近平說的九二共識就是一中原則、一國兩制？」第二，「韓市長是否同意馬英九說的九二共識就是92年香港會談，海峽兩岸就一中原則達成的共識？」第三，「韓市長是否同意92香港會談時的海基會董事長辜振甫、主談者副董事長許惠祐都說沒有「九二共識」這四個字，那是8年後陸委會主委蘇起創設出來的新名詞？」

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