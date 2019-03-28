被陳致中告又被阿扁罵 韓國瑜怒批：為什麼不祝福我們！

2019-03-28 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜無預警訪問港、澳中聯辦，更和中國國台辦主任劉結一在中國深圳會面，遭高雄市議員陳致中按鈴控告涉嫌犯外患罪，又被前總統陳水扁在臉書罵了20分鐘。對此韓國瑜今（28）日受訪時憤怒反批，既然都是高雄人，為什麼不給予祝福。

韓國瑜表示，行程中所有的團員都是集體行動，自己知道民進黨這兩天一直在修理、批判他，說去中聯辦就是要賣台，「高雄市長能賣台嗎？」、「高雄市長去跟中聯辦吃一頓飯，帶著老婆，帶著市府官員，還有十幾個高雄市議員陪同，然後這種狀態之下，吃完飯喝完酒，準備賣台了嗎？」

針對被陳致中按鈴控告以及被陳水扁批評，韓國瑜更強硬回擊：「我聽說昨天前總統陳水扁，足足罵了我20多分鐘，早上兒子到法院告我，晚上老子（開直播）是怎麼回事？」、「我都搞不清楚耶！他們都是高雄人，看到高雄市政府這麼努力，為什麼不祝福我們？」、「我覺得很奇怪，這跟賣台有什麼關係！」

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