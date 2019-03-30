內政部列超瞎禁歌榜 這首竟因一個「啊」字被禁...

2019-03-30 14:14

〔記者黃欣柏／台北報導〕4月7日言論自由日將至，內政部臉書粉絲專頁今天特別貼出「禁曲獎－超瞎理由風雲榜」，帶民眾回顧過去「何日君再來」、「今天不回家」等多首因超瞎原因被列禁歌的金曲，其中「熱情的沙漠」一曲被禁的原因居然是歌詞中的「啊」字聽起來「太淫穢」，讓不少網友十分意外，直呼：「我最喜歡啊的部分」「這理由也太好笑了！」

根據內政部粉絲專頁貼出的禁曲獎風雲榜，鄧麗君名曲「何日君再來」被禁的理由，是因為「君」字與「軍」字同音，「一定是在期待共產黨八路軍再來」，所以「還不給他禁一波！」

至於「今天不回家」一曲被禁的原因，則是因為政府認為「家」就在中國大陸，不回家就是不想「反攻大陸」，因此也慘遭查禁。

台語歌「媽媽請妳也保重」的查禁原因，是因為「想媽媽」恐讓國軍懷憂喪志，「都幾歲了還這麼媽寶，傻眼！」

接下來「給我一個吻」與「熱情的沙漠」，查禁原因更是令人哭笑不得，前者是因為接吻妨害善良風俗，不能被鼓勵，後者則是因為歌詞中的「啊」聽起來太過淫穢，「這樣啊過來啊過去，是要污染數萬純真無邪的少年嗎？」

此外，例如歌曲「四季紅」，被認為「紅」字是在暗指「紅軍」，有意識左傾、為匪宣傳之嫌，恐打擊我軍士氣；「燒肉粽」則是因為歌詞太貼近社會底層，被懷疑是在嗆政府腐敗無能，導致人民生活困苦，因而被禁。

台語經典歌謠「望春風」，歌詞被認為太過煽情露骨，有妨害善良風俗、教壞囡仔大小之虞，因此被禁；「山頂的黑狗兄」被禁的理由則更瞎，原來是因為當時正值反攻復國的非常時期，全國軍民都在刻苦奮鬥，「你各位還有時間在山頂快樂唱歌啊？」

內政部小編在文中強調，在噤聲的時代裡，連音樂也逃不出政府查禁魔掌，就算這些音樂再怎麼流行、受到喜愛，政府說不准唱就是不准唱。但也要恭喜這些上榜歌曲，現在已經可以在自由的社會中，自由地被播放與傳唱，悠揚在大街小巷與人們的口中。#

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