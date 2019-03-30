挨轟！區公所當粉絲團用 po盧秀燕施政支持破60％

2019-03-30 12:12

〔記者歐素美／台中報導〕台中市各區公所於28日紛紛po出台中市長盧秀燕支持度破60%的貼文，網友痛批「傻眼，這是區公所，還是粉絲團」，還有人笑稱「搞笑度100%」，更有人怒退區公所追蹤」， 更有民眾痛罵「區公所不應該放這樣的東西，身為公家機關應該行政中立」；民政局長吳世瑋表示，該局要求區公所宣傳市府政策，行銷市府跟行銷市長，有何不對？

豐原區、大雅區、和平區、大肚區、烏日區、霧峰區、清水區、沙鹿區、外埔區、中區、南區、東區、北屯區、西屯區、南屯區等15個區公所，28日紛po出市長盧秀燕支持度破60%的貼文，引發爭議，有人痛批「區公所的臉書編輯，你是吃屎長大的是不是？行政中立的公家機關一直po這些跟豐原區毫無關聯的政治狗屁」。

網友唐世宗則罵「區公所不應該放這樣的東西，身為公家機關應該行政中立」；Kyle Chang 說「這邊不是給市長做個人宣傳的地方！我們要的是政策、措施、行動和結果！！！身為市民，嚴重抗議這種没有實質內容的宣傳」！還有人罵「不要拍馬屁，覺得噁」，「區公所也可以公私不分，可恥」，「區公所用途不在這，請搞清楚，市民可以提告哦！」。

有民眾看不下去，在臉書轉貼文表示「受不了」，網友紛紛在下面留言「假的，眼睛業障重」，「搞笑度100％」。

區公所表示，這是民政局要求區公所po文，有區長接到民眾反映痛批，表示將「順從民意」撤下；民政局長吳世瑋坦承要求區公所po文，強調主要是希望各區長在職位上努力，提升區長滿意度，並多宣傳市府政策及行銷市府，並反問區公所「行銷市府跟行銷市長，有何不對？」

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