呱吉臉書辦投票獲89％贊成 網友要朱立倫多學學

2019-03-29 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員邱威傑（呱吉）昨天在臉書上跟風開投票活動，詢問網友「請問你支持呱吉吃大便，減輕化糞池的負擔嗎？」吸引高達89%的網友贊成呱吉「呷賽」，也不禁讓網友酸近期在臉書三度開投票活動的前新北市長朱立倫向呱吉「多學學」。

網紅出身的邱威傑自開設頻道「上班不要看」以後便累積一批死忠粉絲，選上市議員進入議會以後，更是常「民主開箱」向觀眾分享他的議員工作內容，連自己的薪資都公開透明，贏得不少人好感。昨天呱吉「跟風」朱立倫在臉書開投票，「請問你支持呱吉吃大便，減輕化糞池的負擔嗎？」，表示這是「取暖投票第一彈，歡迎反對的朋友或淡水阿嬤來灌票。」投票一出，馬上有高達89%的網友贊成呱吉贊成「呷洨不如呷賽」，另外僅有11%的網友認為「與化糞池老死不相往來！」

相比近期在臉書二度辦投票詢問網友對於「開啟金門會談」看法的國民黨總統初選參選人朱立倫，表示自己如果選上總統會推動兩岸合作、共促和平，沒想到結果反對票遠超過贊成票，狂被酸「凍死在同溫層」、「在自己的專頁投票自慰爽嗎」。今天他更開啟「打臉投票第三彈」，問網友對於他依法執行死刑的態度是否支持，不少網友不領情，砲轟「應該去重新學怎麼設計問卷，發這些真的對你是扣分」、「社會科學研究辦法題目是這樣設的喔？我如果是你老師一定當到你屁股開花」、「死刑應該交由司法處理，總統憑什麼干涉死刑案件？」

不少網友紛紛在呱吉的投票活動下留言標註朱立倫，「取暖成功的案例我覺得你應該參考一下哈哈」、「贊成輕鬆超過不贊成，朱立倫小編要學一下」也有人調侃起最近熱議的「學姊」黃瀞瑩，「每天吃大便化糞池不會馬上清空，呱吉吃大便根本是假議題！」、「我不會因為現在灌你票，馬上你就去吃大便，還是馬上你不吃大便...因為灌票就是一個假議題哈哈」。

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