被打臉！朱立倫臉書辦「金門會談」投票 不贊成近70％

2019-03-27 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕已表態參選總統的前新北市長朱立倫於臉書宣示，若當總統要實現兩岸領導人「金門會談」，在823紀念日邀請中國領導人習近平到金門會談，共同發表永久和平宣言，並在臉書開起投票活動。想不到除了被韓粉踢館，目前投不贊成的比例已達66%，被民意狠狠打了臉。

朱立倫25日在臉書直播表示，如果他當總統，將與中國領導人習近平在金門舉行會談，會在823紀念日直接邀請習近平到金門面對面會談，發表永久和平宣言。此外，朱立倫也舉辦一個臉書投票活動，投票題目為：「請問，你贊成兩岸領導人舉行『金門會談』，共促和平嗎？」，選項為「贊成！開啟對話就是讚」與「不贊成！與中國大陸老死不相往來」，贊成與反對的票數約為7比3。

然而竟然有韓粉不給面子，在底下留言直接踢館：「讚（贊）成，但代表的人不是你」、「讓韓總統去談」、「你算哪根蔥啊 當然是韓總統去啊」、「選前也可以跟韓總一起去阿。動作拿出來吧」、「還是希望韓國瑜出來選」、「韓總統要帶領我們，你不要刷存在感好不好」。

到了今（27）早，原本獲70%支持的投票已經大逆轉，投「不贊成！與中國大陸老死不相往來！」的網友高達68%，不少網友認為投票選項有誤導性，不贊成金門會談，不代表與中國老死不相往來」，贊成會談也不一定可以達成和平。更有人直接嗆：「怎會淪落至此，拿出國民黨貴族的氣魄啊」、「這就像是在問要不要和平、要不要發大財一樣，要啊，但不能是我們放棄民主自由，虛假且須經他人施捨下的和平沒有意義」。

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