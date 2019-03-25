反徵召式初選 朱立倫：過程要平順只有兩種可能

2019-03-25 14:45

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨有意採「徵召式初選」，將高雄市長韓國瑜「被動」納入初選機制，為韓解套，也引發前新北市長朱立倫、前立法院長王金平不滿，朱立倫今再度強調，過程要平順只有兩種可能，一種是徵召、一種是初選，社會大眾對於徵召跟初選的定義都很明確了。

朱立倫今午上網路直播節目，會後受訪時被問到遭國民黨主席吳敦義提「換柱」往事，酸過去也沒有那樣的制度，朱強調，所以過去的錯誤就不要再犯，2015年的換柱事件，他唯一對不起的是國民黨前主席洪秀柱，也希望不要再發生這樣的事，回到今年，民眾都希望台灣能夠改變，希望國民黨能夠勝選，在過程中，希望非常平順。

朱立倫強調，至於怎麼樣平順？現在看起來就有兩種說法，一個是希望徵召，一個是希望初選﹔徵召過去常有，黨中央只要確定要徵召，就大大方方徵召，徵召韓國瑜的話，他也全力支持，如果決定不徵召，就是初選，就是大家來報名，公公平平初選，社會大眾對於徵召跟初選的定義都很明確了。

對於吳敦義認為，如果不徵召韓國瑜，韓怎麼好意思跑來登記？朱立倫質疑：「那不就是徵召嗎？」徵召一定是被動的，如果徵召就徵召，宣布採徵召就好了。

此外，對於近期和吳敦義隔空交火，是否有打算找吳溝通初選機制？朱立倫則說：「不會啦，吳主席是我非常尊敬的國民黨主席」，只是今天在提到徴召跟初選，社會有什麼是徵召的共識，也有什麼叫初選的共識，他只是希望如果徵召就大大方方徵召，明確一點就好。

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