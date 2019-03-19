拚2020總統大選可願當副手？ 朱立倫這樣回...

2019-03-19 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕針對2020總統爭霸戰，國民黨目前已有立法院前院長王金平、新北市前市長朱立倫宣布參選，今日朱立倫批評，相較於民進黨4月中將底定人選，國民黨的時程顯然落後，強調國民黨不能再拖，也不能將徵召與初選混為一談。針對媒體詢問，若黨中央執意徵召他人參選總統，是否願意擔任副手？他表示，若代表國民黨出征的不是他，也會全力協助黨的提名候選人。

《蘋果日報》今日刊登的專訪中，朱立倫指出，目前民進黨4月中就會底定人選，但國民黨總統初選時程是規劃，4月公告、5月領表、6月民調結果出爐，7月全代會通過，時程已顯然落後，並質疑，如果國民黨初選往後延，「還有多少時間可在全台競選」？他並批評「要徵召就徵召，要初選就初選，我都可以接受」，強調兩者不能混為一談，並指外界根本聽不懂所謂的「徵召式的初選，或初選式的徵召」。

針對媒體追問，若黨中央最後不是徵召他，是否會接受擔任這位候選人的副手？朱立倫表示，會努力讓自己成為最強候選人，希望總統大選不要只為個人權位，而是要解決台灣經濟蕭條，解決兩岸對抗以及下一代找不到未來等問題，並指「如果不是我，我全力協助黨的提名候選人，不求任何位置，也不為個人考量，目標不變，只求台灣、中華民國更好。」

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