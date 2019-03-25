「徵召式初選」破壞制度？周錫瑋：制度早就破壞了

2019-03-25 12:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕2020總統大選逼近，國民黨有意採「徵召式初選」，將高雄市長韓國瑜「被動」納入初選機制，引發前新北市長朱立倫不滿，與黨主席吳敦義互槓。爭取黨內總統提名的前台北縣長周錫瑋呼籲，各方應該坐下來喝一杯「團結茶」，大家都在放話，放話到最後就不會團結。他更直言，國民黨從以前到現在就沒有總統初選制度，以前早就都破壞了。

對於黨內擬徵召韓國瑜參加初選，周錫瑋表示，國民黨的每一個人應該要有尊重最強棒出線的民主風度，這是他的堅持，政治不是贏得哪個選舉或哪個位置，而是在社會建立好的民主風度。

周錫瑋建議，各方應該坐下來喝一杯「團結茶」，不要今天你講一些話，放話到最後就不會團結，情緒都壞了，面子撕破了，這兩天他將主動邀請各陣營，一起喝「團結茶」。他比喻說，選舉就像打群架，不是單挑，「團結打群架才能贏。」

徵召韓國瑜是否為好的策略？周錫瑋認為，選舉就要選贏，只有最強的才能選贏， 民意的反應是什麼，只要到全台各地調查，民意會支持誰非常清楚，不一定要用僵硬的制度來決定報名資格，民意跟初選結果不會相同。

周錫瑋表示，每一個參選人都是最強棒，何必擔心？不要在制度上拘泥，國民黨從以前提名李登輝、連戰、馬英九、甚至是朱立倫，什麼時候有過制度？國民黨從以前到現在，就沒有初選制度，現在卻說破壞制度，以前早就都破壞了，要想「怎麼贏才最重要。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/