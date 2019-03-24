吳敦義回酸朱立倫：過去也沒有換柱制度

2019-03-24 13:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕2020總統大選逼近，面對黨內「拱韓」聲浪，國民黨主席吳敦義拋出「被動式徵召」方案，打算將高雄市長韓國瑜納入初選機制，引發前新北市長朱立倫不滿，怒嗆「要徵召就大大方方徵召」，沒有「徵召式初選」。吳敦義則回酸，「換柱」事件前，過去也沒有那樣的制度。

吳敦義今天上午出席前立委江惠貞父親江登樟的告別式，對於黨內質疑「被動式徵召」的公平性，吳敦義表示，他已經考量再三，各種徵召都會有不公平，「只有讓他被動式來領表」，因為韓國瑜剛剛當選市長，如果黨徵召他，他怎麼好意思跑來登記。

吳敦義說，登記以後就參加初選機制，完全公平，「這是最公平無私的作法。」

面對外界質疑總統初選制度一變再變，吳敦義回應，「這沒有什麼」，他舉例，2015年發生「換柱」事件，以前也沒有那樣的制度。

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