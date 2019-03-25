拋簽兩岸永久和平宣言 朱立倫：823邀習近平到金門會談

2019-03-25 20:58

〔記者林良昇／台北報導〕已表態參選2020年總統的前新北市長朱立倫晚間在臉書宣示，若他當總統，要實現兩岸領導人金門會談，在八二三紀念日邀請中國領導人習近平到金門會談，共同發表永久和平宣言，穩定兩岸關係。朱也向民進黨叫陣，強調不怕抹黑、抹紅，儘管「放馬過來」。

朱立倫今透過臉書進行「我當總統」系列直播，報告他的主張及國政看法，朱立倫首度拋出，他要是當總統，要實現兩岸領導人金門會談，共同發表永久的和平宣言。

朱立倫說，馬習會讓兩岸在分立對抗幾十年後，由對抗轉向和平，但蔡總統上台後3年半過去，兩岸關係急遽冰凍，甚至是往後倒退，九合一大選本來給民進黨一個檢討機會，但民進黨卻打反中牌、對抗牌，希望透過讓兩岸關係更嚴峻來創造政治利益，讓他感到非常遺憾。

朱立倫指出，「民富國強」才能讓台灣發展，經濟發展是靠兩岸關係的和平。八二三是兩岸在金門砲戰的紀念日，過去八二三常有紀念活動，他當總統後，會在八二三紀念日直接邀請習近平到金門面對面會談，發表永久和平宣言。

朱立倫說，兩岸和平到了關鍵時刻，台灣必須在兩岸關係上大步向前行，只有兩岸領導人面對面坐在一起談，才能為兩岸和平凝聚永續共識，而金門宣言也可以跟1990年的金門協議相互呼應，讓兩岸關係走向更穩定、更和平的未來。

朱立倫也指出，南北韓、美國跟北韓之間都已經坐下來談，也希望發表和平宣言，台灣跟大陸都是中華文化，同屬炎黃子孫，南北韓做得到，我們也一定做得到。

朱立倫說，兩岸關係的真實現況是「已讀不回」，公文、對話都停止，地方政府到大陸去訪問還要被冷嘲熱諷，被抹紅、扣上賣台的帽子。朱也向民進黨叫陣，稱他知道民進黨要開始抹紅、抹黑他，可以預期民進黨對於國民黨任何兩岸主張抱持逢中必反的態度，任何主張都會被抹紅，歡迎「放馬過來」。

朱立倫也強調，兩岸監督條例一直被民進黨擱置，畢竟如果認為國民黨或國家領導人會賣台，為什麼不趕快通過？這就是民進黨在阻礙兩岸關係發展，在打假球。

朱立倫說，他希望和平，和平的過程中有種種困難、挑戰、阻礙，不管是綠營的抹紅、抹黑，他不畏懼，兩岸領導人的金門會談當然一定要做，用對話代替對抗，用務實的態度取代抹紅恐嚇，共同發表永久和平宣言，是重要的第一步。

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稱當總統將辦「金門會談」 朱立倫直播遭韓粉拆台

朱立倫臉書直播影片：

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