朱立倫臉書辦「金門會談」投票 韓粉又來留言踢館

2019-03-26 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕已表態參選2020年總統的前新北市長朱立倫昨（25日）晚表示，若他當總統，將邀請中國領導人習近平到金門會談，並共同發表「永久和平宣言」，他今天在臉書建立是否贊成兩岸領導人舉行「金門會談」投票活動，沒想到卻遭韓粉留言踢館，「讓韓總統去談」、「韓總統要帶領我們，你不要刷存在感好不好」。

朱立倫昨晚在臉書直播表示，如果他當總統，將與中國領導人習近平在金門舉行會談。他強調，823是兩岸在金門砲戰的紀念日，過去823常有紀念活動，他當總統後，會在823紀念日直接邀請習近平到金門面對面會談，發表永久和平宣言。

朱立倫今天傍晚在臉書上舉辦一個投票活動，投票題目為：請問，你贊成兩岸領導人舉行「金門會談」，共促和平嗎？贊成的選項為「開啟對話就是讚」，不贊成的選項為「與中國老死不相往來」，贊成與反對的票數約為7比3。

但也不少韓粉留言「讚（贊）成，但代表的人不是你」、「讓韓總統去談」、「你算哪根蔥啊 當然是韓總統去啊」、「選前也可以跟韓總一起去阿。動作拿出來吧」、「還是希望韓國瑜出來選」、「韓總統要帶領我們，你不要刷存在感好不好」。

其他網友也砲轟，「你還好嗎？要不要加入邊緣人社團」、「您認為和平只是一張紙，一支筆、換來的嗎？看一下中共的近代史，所謂的和平協議，在共產政權下只不過是玩弄的民主自由的犧牲品」、「笑死，同溫層」、「不贊成就不贊成，硬要扣帽子死不與中國往來」。

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