柯P縣市交流頻遭打槍 王世堅提「這原因」嗆：剛剛好而已

2019-03-29 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今年赴外縣市交流行程頻頻破局，有縣市首長不願幫柯P搭2020年總統大選的舞台，苗栗縣長徐耀昌更直接說，「不是很歡迎他」；對此，「柯黑」議員王世堅說，柯文哲平時不關心外縣市，卻為了參選總統才想到交流，這是他的現世報，「剛剛好而已」！

柯文哲本月底本來打算和基隆交流，卻被基隆市長林右昌以行程太多所婉拒；提出和苗栗縣交流，也被縣長徐耀昌拒絕，甚至直言「不是很歡迎他」、「根本是想選總統才要來交流」，認為柯文哲過去和高雄市在財政交鋒時，數度扯到苗栗，「很傷人」。

對此，王世堅說，柯文哲平時與外縣市沒在聯絡關心，以前垃圾不分藍綠，現在選舉又要求垃圾幫忙，台北市與外縣市交流碰壁，「是現世報」、「剛剛好而已」！

王世堅指出，柯文哲的問題根本不在於有沒有縣市要與他交流，是柯文哲的人格早已破產，為人處事完全違反台灣社會重感情、厚道、善良的民心。他最後更嗆柯文哲，「平時坐擁首都豐厚資源但他是無心台北市政，四處批評外縣市，得了便宜又賣乖」！

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