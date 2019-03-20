酸鄭文燦拍照打卡 自己也一樣 王世堅「這8字」回送柯P

2019-03-20 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲在美東時間19日訪問白宮國安會艾森豪行政大樓，並且仿效桃園市長鄭文燦在臉書上打卡拍照。對此，「柯黑」台北市議員王世堅今（20）日將柯文哲曾拿來酸鄭文燦的8字「打卡拍照、表面風光」，原封不動回送給柯。

鄭文燦日前在美國出訪時於白宮打卡拍照，當時被柯文哲批評「這不重要」，只是「表面風光」，更強調交流有分實質跟表面，酸鄭文燦是「表面風風光光」，不料柯文哲今日卻在華府做出一樣的事。對此，柯文哲表示，「沒有啦，其實我們裡面還有很多照片，不過還是這樣，照片不重要啦」。

王世堅對此表示，柯文哲先前笑鄭文燦「打卡拍照、表面風光」，結果自己也做出一樣的事情，因此要把這8字回送柯文哲；王世堅也指出，柯文哲昨日才被紐約市議長放鳥，今天受的接待層級也不過和鄭文燦、基隆市長林右昌相仿，表示對美方而言，柯文哲也僅是縣市首長，沒有比較好，「這對柯文哲是一種警訊」。

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