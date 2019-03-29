新北市新門牌飽受負評 教授酸：這個白癡決定誰提誰簽的

2019-03-29 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕新北市自前日起陸續更換門牌，雖市府稱原有門牌使用逾20年，有其更換必要，新款式卻因辨識度、顏色等問題飽受負評。筆名「人渣文本」的輔大教授、作家周偉航也發表看法，直言「改配色的這個白ㄔ決定到底是誰提誰簽的，就推出來斬首ㄅ。」

人渣文本在臉書上寫道，「新北這個新門牌被幹到出汁，現在說已經做下去，不能改了。改配色的這個白ㄔ決定到底是誰提誰簽的，就推出來斬首ㄅ。」

許多網友則在「我的新北市」臉書專頁留言表達不滿，「可以拒絕更換嗎」、「這配色很難提高辨識度」、「換成新北市後門牌也都換成新北市了，你跟我說門牌太舊，真的笑死」、「舊的門牌放50年也比這個配色辨識度還高」。還有網友打趣地說，「為何沒有中華民國國旗？這樣怎知道是中華民國國民？」

對此，新北民政局出面澄清，指民眾反映的各項意見都在蒐集並審慎評量，雖不能說停就停，但可以調整更換時間。市府則稱，門牌更換在去年11月發包並進入製作階段，中途更改反而浪費公帑，才決定持續辦理。

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