新北市換門牌！展示樣本驚見那個「神秘數字」

2019-03-28 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕新北市政府昨起更換各家戶的新式門牌，市長侯友宜率先為市府釘掛首面，不過底色變更引發外界質疑有意識型態之嫌，除此之外，還有網友發現，昨天展示的新門牌藏有神祕數字。

有眼尖網友發現，昨新北市的新門牌展示照片中，多數門牌都是用「87」、「8」跟「7」組合而成，包含永和、三芝、新莊、汐止、鶯歌等區樣品門牌都是「87」，其他區門牌有「88」、「187」、「188」。

網友在新北市政府臉書「我的新北市」下留言：「看過去只看到一堆87」、「有點好奇為何要用這數字為例 」、「這數字能感受到設計的憤怒」、「滿滿的87表達了我的心聲」。

對於門牌去綠改藍爭議，新北市政府臉書「我的新北市」表示，原設計者在新式門牌設計時選色為「藍綠色」，後來希望透過「底色是冷色系，數字要選暖色系來凸顯，最後選擇紫色、橘色」，考量門牌釘掛在戶外，長時間曝曬，與原設計者討論後決定微調顏色，強調絕無意識形態考量。

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