新式門牌惹議 新北民政局長：不能貿然推翻

2019-03-28 19:01

〔記者何玉華／新北報導〕新北市啟動全市換新式門牌作業，但新式門牌亮相引發負評連連，市府在臉書官方粉絲頁提出3點說明，再遭洗臉，質疑更換必要性、美感差、辨識度不佳，還把責任推給前朝是卸責；民政局長柯慶忠下午表示，外界的質疑都聽到了，但不能貿然推翻已循程序做出的決定，必須「謀定而後動」，不否認有再思考的空間。

柯慶忠指出，新式門牌去年辦理徵圖評選後，去年11月決標，前面已進行的程序不能貿然推翻喊停，必須把整體思維想好「謀定而後動」；雖然有些門牌好好的，但各區情況不一，有些偏鄉門牌已經模糊、破損、老舊，廿幾年沒有更改的門牌確有更換必要。

柯慶忠說，120萬面門牌是分批交貨，現在已完成的是板橋區2樓以上的門牌，民眾反映的各項意見還在蒐集、審慎評量，「不能說馬上停，也不能說沒有轉圜空間」，更換時間上可以稍做調整。

議員：市府不夠重視民眾意見

新北市議員張志豪表示，新式門牌除了視覺上缺乏明顯清楚的辨識度，顏色的使用及字樣版型也奇怪，且現代技術進步，門牌怎麼會經不起戶外的風吹日曬，是否品質沒有確實要求；面對民眾的反對，市府仍執意執行，豈有共同參與的精神？

前市府副發言人、現任新北市議員葉元之表示，從幾個新聞及處理民眾陳情案觀察，市府近來對新聞發言不夠重視、謹慎，竟有官員嗆民眾「不關我的事」；面對重大有損市府形象的新聞，新聞局對各局處包括區公所的發言掌握，不僅缺乏敏感度，也少了站在民眾角度的思考。

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