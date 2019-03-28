新門牌「去綠改藍」惹議 新北市府回應了！

2019-03-28 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕新北市政府昨起更換各家戶的新式門牌，市長侯友宜率先為市府釘掛首面，但有民眾發現，新式門牌的底色「把綠的換掉，改用藍色」質疑是意識形態，對此新北市府在臉書做出回應。

對於門牌去綠改藍引發討論，新北市政府臉書「我的新北市」表示，原設計者在新式門牌設計時選色為「藍綠色」，後來希望透過「底色是冷色系，數字要選暖色系來凸顯，最後選擇紫色、橘色」，考量門牌釘掛在戶外，長時間曝曬，與原設計者討論後決定微調顏色，強調絕無意識形態考量。

另外對於為什麼要突然更換門牌，「我的新北市」也做出回應，門牌自85年至今沒有更新，升格後鄉鎮市以貼紙黏貼方式更改門牌號碼，不過時間一久，不僅脫落，也大幅降低辨識度，因此這次透過公開徵稿方式，全面換發新北市的門牌，新北市府舉例：「台中、台南、高雄、桃園升格後也都有全面換發門牌。」

新北市府強調，新門牌去年11月下旬已經發包，並進入製作階段，若中途變更反而會造成公帑浪費。

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