新門牌挨轟侯市府稱前朝發包 網友傻眼：侯友宜不是前副市長嗎？

2019-03-28 16:35

〔記者何玉華／新北報導〕新北市28日起將全面更新新北市門牌，沒想到新式門牌的顏色引起網友負評連連，並質疑換門牌的必要，新北市政府今天在官網粉絲團說明，強調新團隊上任後首次市政會議曾經討論新式門牌，但去年11月下旬已經發包並進入製作階段，若中途更改反而會造成公帑浪費。不過，網友並不領情，仍是一面倒負評，甚至有人說，「如果是盧秀燕拿來戰林佳龍還有道理，侯友宜不是前副市長嗎？...講這個是要卸責？」

全市約120萬面門牌更新，預計2020年2月完成，底色為藍綠色，反白各區特色圖案，單號以紫色數字表現、雙號門牌數字是橘色；但配色被批評缺乏美感，也與當初設計者的作品不同。

市府臉書官網今天早上發出3點說明，指出門牌自85年至今沒有更新，新北市升格後也有多處鄉鎮市以貼紙黏貼方式更改門牌號碼，時間一長不僅脫落，也大幅降低辨識度，因此透過公開徵稿，全面換發門牌。且台中、台南、高雄、桃園升格後也都已全面換發。

對於捨棄原來綠色的質疑，則表示設計者選色是藍綠色，且希望透過「底色是冷色系，數字要選暖色系來凸顯，最後選擇紫色、橘色」。而底色的變動是因為施作廠商考量門牌釘掛在戶外，長時間曝曬，與原設計者討論後決定微調顏色，絕無顏色的意識形態。

並說新團隊上任後於今年1月2日首次市政會議曾經討論新式門牌，但去年11月下旬已經發包，並進入製作階段，倘若中途更改反而會造成公帑浪費。

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