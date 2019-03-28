總統返抵國門！ 蔡英文：台灣人尊嚴、驕傲地走向世界

2019-03-28 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文結束了為期8天7夜的「海洋民主之旅」，於今（28日）晚8時20分返抵桃園機場，由桃園市長鄭文燦、總統府秘書長陳菊前往接機。蔡英文也在機場發表談話，她表示，「儘管前面的挑戰很多，但我們會繼續努力，帶領台灣尊嚴、驕傲的走向世界」！

蔡英文表示，這次的出訪意義重大，先後造訪了南太平洋3個友邦，並與友邦元首會晤，親自對於他們多年來支持台灣的行動，表達了感謝之意；而這趟出訪之旅也順利透過Line、臉書等社群平台以及媒體的報導，完整的呈現在國人面前，就連技術團團長求婚的事情，都讓大家都知道了。

蔡英文表示，儘管在出訪期間，遭到北京反對，「但從來沒有阻止我們，讓我們停下拚外交的工作」。蔡英文也感謝了隨團的記者朋友們，笑稱「聽說這次記者朋友們，有很多向我們的隨團醫生求救」。

蔡英文表示，這次在過境夏威夷時，有一件事情讓她感觸很深，一群來自台灣，到夏威夷參加機器人大賽的高中生，拿著國旗高喊「總統好」，引起旁邊度假的觀光客注意，「這樣的場景，是以前總統過境時從來沒發生過的事情」。蔡英文認為，這背後代表的意義，不僅是總統過境待遇的改善，「更代表因為我們的努力，讓台灣的年輕人可以更有自信的被世界看到」。

蔡英文指出，桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌以及台北市長柯文哲先後訪美，也都得到相當的禮遇。她表示，「拚外交不分年齡，也不分顏色，這是我們三年來努力的方向，讓台灣人能有尊嚴的被世界看見」。

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