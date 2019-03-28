黨中央擬「特邀」韓國瑜 洪秀柱喊話：愛他就不要害他

2019-03-28 18:17

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨初選制度紛擾不斷，黨中央又拋出「徵召」、「特邀」高雄市長韓國瑜，多次表示「無所適從」、已宣布參選的前立法院長王金平，今天下午悄悄拜訪「換柱」當事人洪秀柱，洪秀柱受訪時也對黨中央喊話，制度不要一日三變，「愛他就不要害他」，不要讓別人誤會韓國瑜。

王金平下午悄悄造訪洪秀柱辦公室，兩人面談1小時，雙雙下樓接受採訪時滿臉笑容，至於聊了些什麼，王金平說：「過兩天就是她生日，所以來跟她說聲『happy birthday～祝你呷到兩千三百五六十歲』」，洪秀柱還叫了一聲，「唉唷！這麼久喔！」王金平接著說，主要是拜會歷任黨主席，從連戰、吳伯雄到洪秀柱，接著再看看其他安排。洪秀柱也補充說，兩人對時事、兩岸議題交換意見。

被問及黨主席吳敦義拋出「特邀」韓國瑜，洪秀柱一臉疑惑地說，「我不知道，什麼特邀？」王金平在旁笑說，「我還沒告訴她什麼叫特邀，是哪隻妖，她也不知道，哈哈哈！」洪秀柱聽完解釋後說，吳主席最好把名詞統一，否則大家會搞昏頭，總之制度要明白具體，不要有不同名詞，總之照辦法來，如果要彈性改變，就必須經合法程序，制度建立不容易，「不是我們迂腐、不能改變」，但程序、共識很重要。

對於自己曾呼籲韓國瑜參加初選、莫待黃袍加身，黨中央卻出「特邀」這招，洪秀柱嘆了口氣說，這要問吳主席，不能一日三變，愛韓國瑜就不要害他，也不要用各種方式讓別人誤會韓，就是愛護、栽培人才，才必須照正常程序。王金平也在旁附和：「講得很好，很對。」

洪秀柱說，王金平經驗比她老道，沒有給初選意見，只是替他加油打氣，祝他心想事成，每個人都有自己的願景跟理想。曾是立法院正副院長的兩人，被問到會不會攜手再戰2020？洪秀柱說：「你很會想餒，非常會想餒，每個人來找我大家都在猜，哎唷」。她還說，自己只是在開玩笑，大家別吃豆腐，她最希望的是立委多一點年輕人，這是社會需求。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/