重申要徵召韓就大方徵召 朱立倫：初選總要2、3個月紛爭

2019-03-28 11:41

〔記者林良昇／台北報導〕於國民黨是否徵召高雄市長韓國瑜參選2020年總統的爭議，已表態角逐總統的前新北市長朱立倫重申，要徵召就大大方方徵召，畢竟進入初選總是要紛爭2、3個月，民眾也不想看到，希望儘快有結論。

朱立倫今現身「吉卜力動畫手稿展」，並環抱龍貓合影，展現親民形象，朱受訪時表示，一直很喜歡宮崎駿的動畫，台灣有很多插畫家、動畫工作者，希望台灣未來的文創產業也能發展起來，朱也說，他最喜歡龍貓的雍容大度，他女兒則最喜歡神隱少女的白龍，遇到困難不畏艱難，非常冷靜沈穩，從容面對；至於想當龍貓還是白龍？朱則說，想當龍貓。

國民黨主席吳敦義昨拋出用「特邀」的方式讓韓國瑜加入總統初選，朱立倫重申，要徵召就大大方方徵召，韓今天回台，盼吳儘快與韓見面，表達黨主席、中央的意思及黨員的期待。如果韓接受徴召，整件事就很單純，就大大方方徵召，全黨團結一致，打贏勝仗。

朱立倫指出，全黨最重要的就是團結一致，共同努力，要徵召就大大方方徵召，讓事情單純化，初選就是公平競爭，但進入初選總要經過2、3個月的紛爭，民眾也不想看到這樣的情況，才希望儘快有個結論。

對於已表態參選總統的前立法院長王金平預計將在4月2日、3日跟韓國瑜見面，朱立倫說，他之前已經和韓見面過了，但大家多見面多聊聊是好事，全黨應團結一致，大家期待的是2020的勝選，尤其看到現在看到民進黨「蔡賴之爭」，搞了半天原來是前行政院長賴清德指蔡總統答應他的2件事沒有做到，一是台獨，二是赦扁，讓民眾看清楚，原來民進黨就是這樣的交易，牽扯很多政治陰謀跟騙。

此外，對於國家通訊傳播委員會（NCC）昨對中天新聞開罰，朱立倫認為，希望不要因為立場不同，就對特定媒體做懷有政治立場的處罰，如果可以這樣，不管從國民黨執政到今天，那也有很多特定媒體攻擊國民黨，是否也要開罰？

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