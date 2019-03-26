吳、韓有一定默契？ 近吳敦義人士：清明節前後將表態

2019-03-26 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（26日）雖重申「2020不在我考量之內」，卻傳國民黨黨主席吳敦義仍不放棄徵召。親近吳敦義的黨內人士指出，吳、韓兩人應該有一定默契在，預計「清明節前後這段期間就會表態」。

據《蘋果》報導，黨內人士指出，基於黨中央必須黨務中立，吳敦義個人不可能跟韓國瑜、朱立倫及王金平接觸，但私下一定派人和韓國瑜接觸。

該人士表示，日前高雄市觀光局長潘恆旭曾透露，若要問總統大選的事，「就清明以後說，相約趁早，我就4月6日來講。」認為韓國瑜和黨中央應該有一定默契在。韓國瑜4月10日將出訪美國，而國民黨4月中將公告初選時程，因此預計「清明節前後這段期間就會表態」。

若國民黨中央真的徵召韓國瑜參選黨內初選，該如何安撫朱、王？黨內人士回應，以黨內輩份來說，只剩下國民黨前主席連戰、吳伯雄以及前總統馬英九其中一人出馬協調，才能再次團結黨內，避免總統大選分裂。

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