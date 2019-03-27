稱全力支持徵召韓國瑜 朱立倫：未定前還是要在牛棚熱身

2019-03-27 09:56

〔記者林良昇／台北報導〕已表態角逐2020總統的前新北市長朱立倫今重申，如果要徵召高雄市長韓國瑜，他全力支持，再度呼籲黨中央與韓面對面談，談妥就定案；朱也以棒球隊比喻，強調教練可以選擇要派哪個投手上場，但在還沒決定前，他仍然要在牛棚熱身，不能在一旁納涼。

朱立倫今早接受廣播節目專訪，對於黨內總統初選相關爭議，朱立倫強調，國民黨一定要推出最強、能夠勝選的候選人，因為民眾最期待改變，民進黨要下台，對國民黨有期待，他向來是很開放的心情，國民黨贏、台灣贏、中華民國贏最重要。

朱立倫說，韓國瑜是國民黨的重要資產，現在有聲音覺得要徵召韓，他非常歡迎，但是過去國民黨內提名有2種，一個叫徵召、一個叫初選，要徵召就沒有初選，要初選就沒有徵召，徴召就大大方方徴召，如果要初選就公公平平的初選。

朱立倫呼籲，黨主席吳敦義既然覺得應徵召韓國瑜，就不要辦初選了，讓事情單純化，希望在韓國瑜回國後黨中央直接表達，面對面和韓談清楚，獲得韓同意後，事情就定案了，在初選公告前定案，不需要再拖2、3個月的初選，還需政見發表、辯論等，被民進黨見縫插針，對韓也不公平。

朱立倫說，他不以個人為最重要考量，「我相信我能夠贏這場選戰，而且我是最強的」，但既然吳敦義覺得韓國瑜最強就徴召；朱也以棒球隊比喻，韓國瑜和他都是球隊的主戰投手，在教練決定派誰上場前，他也要在牛棚熱身，不能在一旁納涼。

朱立倫表示，他也在自我反省，他是很有經驗、穩健的投手，贏球除了投手強，也靠團隊合作，不只單靠三振，但可能大家覺得他的球路沒有那麼新、那麼刁鑽，有些人對他信心不夠，他也在自我檢討。

朱立倫強調，他和韓國瑜都是從團隊出發，就是相互支持，共同努力，很多人希望引韓粉打朱或用朱打韓，都絕無此事，如果有稱為國民黨支持者的每天「黨內互打不用錢」，那個人就是有問題的。

朱立倫重申，如果徵召韓國瑜，他全力支持，如果辦初選，他就全力以赴投入，如果他出線，希望其他人支持，如果其他人出線，他也全力支持。

朱立倫認為，國民黨如果啟動徵召，當然會有其他不同意見，只是聲音大小不同而已，「我沒有把握其他人會像我一樣」，但國民黨一定要團結。

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