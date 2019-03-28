要韓國瑜別閃躲 陳其邁︰台灣主權是嚴肅問題

2019-03-28 16:44

〔記者簡惠茹／台北報導〕高雄市長韓國瑜稱自己被攻擊賣台是胡說八道，還說要找行政院副院長陳其邁喝酒，陳其邁今天表示，請韓市長面對問題不要總是歪樓，台灣主權是嚴肅問題，喝酒聊天適合聊花絮，請不要模糊大家的質疑。

韓國瑜說最近不斷被綠營攻擊，還說台南市長、屏東縣長也有去中國合作賣水果是不是在賣台？陳其邁對此表示，所有政府部門，不管是農產品也好或經貿訪視等等，贊成也支持，不過是不是說了不該說的話，見了不該見的人，內容是不是公開，是不是有表達台灣立場，韓市長應該要講清楚到底跟中聯辦談了什麼，門關起來談了什麼。

韓國瑜認為民進黨這段時間批評他賣台是胡說八道，陳其邁說，講話要根據事實，大家對他的疑問，韓市長要面對問題不要總是歪樓，講一些沒有回答事實閃避的回應。

對於韓國瑜說想跟陳其邁喝酒，陳其邁說，按照他自己的個性，要談台灣主權、國家尊嚴和整個中華民國憲政體制，兩岸之間的應對，這是嚴肅的問題，韓市長常常把嚴肅問題簡單帶過，這樣不好，假如喝酒聊天，聊一些花絮八卦無妨，但是請韓市長不要模糊大家的質疑，高雄市民對韓市長有很高的期待，韓應該說得更清楚，讓市民了解韓市長的兩岸政策，除了強烈支持九二共識，韓市長的九二共識跟中國有什麼不同，不要閃躲，把問題帶到酒館，不認同這樣的說法。

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