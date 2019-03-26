被韓國瑜酸主權不退讓是「廢話太多」 陳其邁怒了

2019-03-26 18:35

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜出國參訪，會見港、澳兩地特首、中聯辦主任與深圳市委書記，引起社會嘩然。行政院副院長陳其邁日前向韓國瑜喊話，希望他把台灣人反對一國兩制聲音傳給國台辦主任劉結一，卻遭韓國瑜回應表示「廢話太多」；對此，陳其邁今日受訪表示，韓國瑜認為反一國兩制是廢話，本身「就是很廢的一句話」。

陳其邁在韓國瑜昨日下午會見國台辦主任劉結一前，對韓國瑜喊話表示：「我想習近平國家主席在年初提出一國兩制台灣方案，台灣人90％以上都是反對一國兩制，希望韓市長能夠把台灣人的聲音傳給劉結一國台辦主任」。

不過對於陳其邁喊話，韓國瑜只笑回「先問一下陳其邁有沒有想我」，還說「叫陳其邁回去在酒吧、酒館等我，我陪他喝杯酒，他廢話太多，回去以後再見個面」。

綜合媒體報導，對於被韓國瑜批「廢話太多」，陳其邁怒回，「把反對一國兩制認為是廢話少說，我覺得就是很廢的一句話」。

陳其邁也嚴正表示：「我想反對一國兩制，認同中華民國是主權獨立國家，是多數台灣人的共識！」他指出：「我們願意跟中國大陸對等、平等、和平地往來，但是台灣未來的前途，應該交由台灣人自己決定。」

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