悄帶蘋果拜會洪秀柱 王金平：尊重但不接受「特邀」

2019-03-28 17:16

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨初選制度紛擾不斷，黨中央又拋出「徵召」、「特邀」高雄市長韓國瑜，多次表達「無所適從」、已宣布參選的前立法院長王金平下午悄悄拜訪「換柱」當事人洪秀柱，會前受訪時被問到能接受「特邀」韓參選嗎？王說，只能說尊重，但尊重跟接受意義不太一樣。

王金平宣布參選後悄悄展開「請益之旅」，繼昨天拜會前總統馬英九，今天下午又帶上蘋果禮盒到前國民黨主席洪秀柱辦公室，原列為不公開行程，因消息曝光引來大批媒體，他會前受訪說，歷任主席都要一一請益，他拜會每個人都是帶蘋果，祝福大家「平平安安」，但上次已經談過「換柱」，這次應該不會再談。

對於國民黨主席吳敦義又創新名詞「特邀」韓國瑜參加總統初選，王金平表示，都尊重，「不尊重又怎麼樣呢？呵呵呵呵」，而朱立倫要求大大方方徵召，也說得很對，社會也自有評論。

被問及是否聽過黨內有「特邀」？王金平說，特邀就是「特別邀請啊」，記者追問支持嗎、能接受嗎？他說，只能說尊重，哈哈哈，真這樣子的話，真的很難適從，但自己只說尊重，尊重跟接受意義不太一樣。

至於是否希望初選辦法儘快塵埃落定？王金平說，看黨中央怎麼規劃，他就怎麼接受，但希望公平，做任何決策都要讓國民黨團結比較重要。

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