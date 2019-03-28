韓：老鼠偷拖鞋 大的在後頭 歐陽龍：「大的」 不是吳敦義

2019-03-28

〔記者陳昀、林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨天以「老鼠偷拖鞋、大的在後頭」回應總統大選議題，引發各界聯想。國民黨發言人歐陽龍認為，韓本來就比較喜歡講俏皮話，是一向的風格，隱含的意思就是要大家「拭目以待」，但韓不見得是要或不要選，在這種狀況下，黨中央照期程走，以不變應萬變，時候還未到。

至於「大的」在後頭，是否暗指國民黨主席吳敦義，歐陽龍說，所謂「大的」不會是吳敦義，因為拭目以待不可能講別人，一定是講自己，黨中央也理解外界對總統初選的憂慮和質疑，但黨中央會找最強的人去打這場選戰。

「沒辦法解讀，也不用解讀！」國民黨立委林奕華笑說，韓國瑜這句話大家有很多不同解釋，就讓大家自由心證，重點是韓國瑜有無參選總統的意願才是關鍵，盼黨中央儘快確定韓國瑜意願，決定要徵召或初選；至於背後有無其他人？林奕華說，這句俗諺是指「眼光要放遠」，應該沒這個意思。

國民黨立委陳學聖表示，他也聽不懂，要等韓國瑜回來才知道，不能亂解讀。

國民黨立委林為洲表示，無從猜測韓國瑜是在說自己還是別人，韓會有這麼曖昧的說法，代表還沒做決定，那就是在考慮；至於「大的在後頭」是不是指另有他人，林表示，不便猜測，也猜不透，但韓國瑜是謙虛的人，應該不會說自己是「大的」、別人是「老鼠」。

民進黨立委許智傑認為，韓國瑜當務之急應是把高雄市政做好，若急著選總統會因小失大，說這句俗諺，應該就是不選。至於韓要不要表態對民進黨無妨，反正拖越久，傷害的是國民黨自己。

民進黨立委王定宇則批評，韓國瑜總是用話術迴避，不願真實面對問題，無論是拜訪中共統戰單位、代表國民黨選總統，對民眾影響都很大，韓卻總是油腔滑調，自以為聰明的迴避，不是一個拿下八十九萬票市長應有的態度，猜測、分析韓的話意只是掉進他的陷阱，他永遠可以否認，沒有意義。

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