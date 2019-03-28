中國頂級食品通路商採購會首站台南 原因是…

2019-03-28 00:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2019年中國食品通路商採購大會」27日在台南香格里拉遠東國際大飯店首站登場，外貿協會邀請中國15家年營業額共逾200億美金的通路商來參加，台南市長黃偉哲盡地之主誼，扮演最佳的「試吃員」宣傳農特產品。

台南市農業局說，中國頂級的通路商首站選擇台南，是因為「全世界最頂級」的鳳梨品種台南關廟鳳梨近日就要盛產，愛文芒果和麻豆文旦也將陸續產出，都是其他地區無法採購到的高級水果，現場關廟區農會、玉井區農會、新市區農會、麻豆區農會等23家廠商都展示最高級的台南農特產品。

黃偉哲現場帶領買主們試吃台南各家農特產品，例如芝麻拌麵、芒果青、毛豆、果汁等，推薦這些農產加工品，不僅美味可口，且經過SGS檢驗，絕對安全。他更笑稱，自己「偷吃的產品都會熱銷」，現場氣氛熱鬧活絡。

黃偉哲說，台南、高雄、屏東或嘉義等縣市都出產很優質的農產品，樂見各界為農民行銷，將優秀農產品推銷給全世界。

經濟發展局說，為協助推廣農產食品進入中國市場，外貿協會邀請中國如Super、城市超市等15家通路商，營業額共逾200億美金，都是中國數一數二的大企業，深具採購實力，這次採購首站，就選擇盛產鳳梨的台南，買主對台南鳳梨、愛文芒果、麻豆文旦、果乾和農特產品表達高度興趣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/