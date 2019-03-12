拓展農產銷售通路成全民運動 黃偉哲：不分藍綠都是好事

2019-03-12 19:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府與中華民國對外貿易發展協會，今天（12日） 在香格里拉台南遠東國際大飯店舉辦「香港Aeon超市採購洽談會」，台南市長黃偉哲到場表達歡迎感謝之意，他接受媒體訪問時時最近促銷農特產成了「全民運動」，不分藍綠、各縣市努力都是好事，而農漁產品推銷得出去，應歸功於農民、通路商與政府合作，不是因某個人出馬才有，沒有出馬就沒有，也不是某個人當選才有，沒當選就沒有，這樣不會有穩定訂單，重要的是要靠地方實力，而不是要人家來捧場。

這場採購洽談會由外貿協會邀請香港Aeon永旺百貨及進口商到台南，台南市農業局安排26家在地生鮮蔬果、冷凍漁獲及農產加工業者現場展示台南優質農特產品，爭取香港訂單。

黃偉哲說，買賣農產品不分藍綠，每筆銷售背後都有許多推手，不要刻意用政治框架，去把功勞歸功於誰，結果卻模糊真正焦點，我們追求貨暢其流，在商言商，用好的農產來拉近彼此，讓農民過得更好。

黃偉哲說，台南市去年農業總產值626億，再創新高，台南為美食之都，一方面也是因為有最好的農產品，台灣1年農產出口香港金額約4億美金，香港是台灣第5大農產貿易夥伴，香港永旺百貨到台灣，「不管在哪裡買，都是向台灣的農民買，我們都很開心」。

黃偉哲說，台南農產品不怕挑戰，市府會把關，把優質健康的農產呈現在買家貨架上。黃偉哲並幽默說，「如果不好吃，可以來找我」。

台南市經發局指出，今年度貿協將在全國辦理16場「採購洽談會」，分別邀請各國通路買主來台採購農漁產品，其中，台南場次全國最多；而Aeon永旺集團是日本最大、也是世界第10大零售集團，並於中國、香港、馬來西亞、越南及柬埔寨等地擁有姊妹公司。

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