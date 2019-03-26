朱立倫再打兩岸牌 推金廈大橋軌道運輸化

2019-03-26 21:01

〔記者林良昇／台北報導〕已表態參選總統的前新北市長朱立倫在昨晚拋出兩岸領導人金門會談，並共同發表永久和平宣言，今晚在網路直播中指出，他要推動金門、廈門成為「雙門和平生活圈」，落實金廈的通水、通電、通氣、通車。

朱立倫今晚在臉書直播表示，他當總統後，將與中國領導人習近平在金門舉行會談，發表永久和平宣言，並直接向習建議，共同打造金門、廈門成為「雙門和平生活圈」。

朱立倫強調，金門會談不只有兩岸領導人見面發表永久和平宣言的願景，應有具體性作為，深化兩岸和平﹔金廈過去都是戰爭前線，現在變成和平地區，建構「雙門和平生活圈」可作為兩岸其他城市的示範櫥窗。

朱立倫說，他將「雙門和平生活圈」定義為四通八達，四通就是金廈的通水、通電、通氣、通車，現在金廈已有通水，未來通電後，金門、馬祖向大陸福建、廈門地區購電，一年下來可以省下超過20億元左右的支出。

朱立倫指出，四通當中最重要的是金廈大橋的建立，並軌道運輸化，有地鐵跟鐵路，連結到大陸各主要城市，讓金廈成為生活圈，是非常重要的突破。

朱立倫也說，金廈都是重要的僑鄉，每年有3千萬旅客返鄉回廈門，如果有五分之一，約6百萬人透過共同生活圈到金門一日遊，若以花3千元計算，一年可以有近2百億元營收，也能帶動台灣相關產業的發展，促進經濟繁榮。

對於外界擔心的國防問題，朱立倫強調，必要時會採取斷然的措施，但金廈那時若作為和平示範，也是共同生活圈，金門地區就是和平保障。

朱立倫也說，他推動的和平宣言並非和平協議，因為和平協議必須依照兩岸人民關係條例，甚至未來可能的兩岸協議監督條例去做﹔他不會躁進，會是一步一步、穩健發展的實驗，成為兩岸城市交流開啟的里程碑。

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