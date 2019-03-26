為「貫徹習近平對台工作」 中共最高法院首發對台36措施
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2019-03-26 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕中華人民共和國最高人民法院聲稱，為了貫徹中國共產黨總書記習近平對台工作的重要論述，促進兩岸經濟文化交流合作與融合發展，最高人民法院發布了4項要點，共36條措施，並且要求最高人民法院轄下各級法院「實際認真貫徹執行」。

根據中國《央視網》報導，最高人民法院發布〈關於深化兩岸融合發展提供司法服務的若干措施〉，並表示這是最高人民法院首次發佈「全面平等保護台灣同胞合法權益的系統性、綜合性措施」，也是首次發佈的「為深化兩岸融合發展提供司法服務的規範性、實效性措施」。

最高人民法院聲稱，這4項要點為：公正高效審理案件，全面保障訴訟權利；完善便民利民措施，提供優質司法服務；加強組織機構建設，健全服務保障機制；擴大參與司法工作，推動兩岸司法交流。

最高人民法院研究室主任姜啟波稱，兩岸交流頻繁導致兩岸互涉糾紛和訴訟案件大幅增加，2008年至2018年間，人民法院受理一審涉台案件一年平均有5500多件，其中2012年最多，有7000多件。

詳情請見連結：

〈關於深化兩岸融合發展提供司法服務的若干措施〉全文

  • 中華人民共和國最高人民法院聲稱，為了貫徹中國共產黨總書記習近平對台工作的重要論述發布若干措施。（圖擷取自百度）

    中華人民共和國最高人民法院聲稱，為了貫徹中國共產黨總書記習近平對台工作的重要論述發布若干措施。（圖擷取自百度）

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