為「貫徹習近平對台工作」 中共最高法院首發對台36措施

2019-03-26 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕中華人民共和國最高人民法院聲稱，為了貫徹中國共產黨總書記習近平對台工作的重要論述，促進兩岸經濟文化交流合作與融合發展，最高人民法院發布了4項要點，共36條措施，並且要求最高人民法院轄下各級法院「實際認真貫徹執行」。

根據中國《央視網》報導，最高人民法院發布〈關於深化兩岸融合發展提供司法服務的若干措施〉，並表示這是最高人民法院首次發佈「全面平等保護台灣同胞合法權益的系統性、綜合性措施」，也是首次發佈的「為深化兩岸融合發展提供司法服務的規範性、實效性措施」。

最高人民法院聲稱，這4項要點為：公正高效審理案件，全面保障訴訟權利；完善便民利民措施，提供優質司法服務；加強組織機構建設，健全服務保障機制；擴大參與司法工作，推動兩岸司法交流。

最高人民法院研究室主任姜啟波稱，兩岸交流頻繁導致兩岸互涉糾紛和訴訟案件大幅增加，2008年至2018年間，人民法院受理一審涉台案件一年平均有5500多件，其中2012年最多，有7000多件。

詳情請見連結：

〈關於深化兩岸融合發展提供司法服務的若干措施〉全文

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