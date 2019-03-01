中共頒74部黨規史上罕見 網友諷「百道聖旨也白費」

2019-03-01 08:31

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國官媒《人民日報》披露，2018年已經印發黨內法規74部。據分析，這個數量在過去幾年乃至中共歷史上，都是極為罕見。而立法整體導向有兩個鮮明特點：以政治建設為統領、堅持和加強中共的全面領導。有網友表示，「一百道聖旨也白費，封建復辟早晚要被淘汰。」

據中媒報導，中共決策層2018年2月印發《中央黨內法規制定工作第二個五年規畫（2018—2022年）》，該規劃是按照中共領導人習近平的要求，到中共建黨一百年時形成比較完善的「黨內法規制度體系」，從而發揮「制度的治本作用」，堵塞「制度漏洞」，將依法治國和依規治黨統一起來，要求絕大多數都要在2021年前完成。

對於中共鐵腕治黨，網友指出，「體制不改，7400部也沒用」、「庸醫亂投藥」、「其身正不令自行，給別人力那麼多規矩，自己有規矩嗎？」「位子不穩，黨心民心不服。」

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