中國基督教「去西化」！ 牧師：不按規定講道就是反政府

2019-03-23 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕中共近年強調「宗教中國化」，日前中國基督教三自愛國會運動委員會主席徐曉鴻曾表示中國教會姓「中」不姓「西」、「消除洋教烙印」等語，近日就被爆出對教牧人員進行「去西化」的培訓活動。

關注中國宗教自由及人權狀況的雜誌《寒冬》報導，三自教堂一名牧師提供一份遼寧省當局對全省內教牧人員「培訓」的資料。

該培訓資料內容多為傳達「西方國家利用基督教進行滲透」，其中境外滲透是以網路為主要途徑，必須納為重點控制，當局強調「中國基督徒必須擺脫西方神學的羈絆」。

不僅如此，一名三自教堂的牧師表示，政府從詩歌、服飾到教堂建築都要求要融入中國元素，若不按規定走就等著被收拾，另名哈爾濱市橄欖山神學院接受培訓的牧師說，除了這些培訓資料外，更被政府強制要去參觀孔子廟、烈士陵墓等，甚至是每月要觀看一次「紅色電影」。

該名牧師說：「現在講道壓力很大，要是話說得不合適，安全局的人就會說你反政府，所有講道的題目都要上交宗教局審核，不合格的都不能講，...教堂裡還有中共的探子，...一旦發現講道內容不符合國家要求，就要受到嚴厲處罰，可能將被終身除去教職。」

據了解「紅色電影」為作品中附有革命精神及英雄主義的元素，在中共成立90週年時，曾有電影公司策劃50部「紅色電影」的專題放映活動。

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