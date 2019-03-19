洗腦從小開始！ 習近平：思想政治課從「娃娃」抓起

2019-03-19 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕中共洗腦從小做起！中國領導人習近平為使「共產主義」向下扎根，18日親自主持「中國思想政治理論課教師座談會」，他強調，中國需培養世世代代都擁護中共領導的人才，要求「從學校抓起、從娃娃抓起」。

綜合中媒報導，習近平在會中表示，辦好思想政治理論課，最根本的是要「全面貫徹黨的教育方針」，解決好培養什麼人，怎樣培養人，為誰培養人這個根本問題。新時代貫徹黨的教育方針，要堅持共產主義指導地位，貫徹新時代中國特色社會主義思想，為中國共產黨治國理政服務等原則，並培養全面發展的共產主義建設者和接班人。

習近平說，共產黨立志於中華民族千秋偉業，必須培養「一代又一代擁護中國共產黨領導和我國社會主義制度、立志為中國特色社會主義事業奮鬥終身的有用人才」，在這個根本問題上，必須旗幟鮮明，毫不含糊，「這就要求我們把下一代教育好，培養好，從學校抓起，從娃娃抓起」。

習近平強調，辦好思想政治理論課關鍵在教師，關鍵在發揮教師的積極性，主動性，創造性。思政課教師，要給學生心靈埋下真善美的種子，引導學生扣好人生第一粒釦子。

中國《央視》18日晚間以長達12分鐘、頭條報導習近平這場座談，並預告19日出版的人民日報，將發表以「把思政課辦得越來越好」為題的社論。這場會議的與會人士包含來自中國各地大學退休教授到現職教授，以及中小學的思政課教師。

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