批韓國瑜 蔡英文：政治人物有責任保護國家主權

2019-03-26 16:10

〔特派記者蘇永耀／馬紹爾報導〕正在馬紹爾訪問的蔡英文總統，在當地時間26日傍晚與隨團媒體茶敘，對於高雄市長韓國瑜訪問港澳與中國，媒體問有人批評蔡總統出訪是在撒錢、韓國瑜出訪則是在賺錢。蔡總統對此強調，行銷就是在商業基礎上賣貨品，「現在看到各式各樣行銷，都是以商業為考慮行銷，也不要摻雜其他目的在裡面。」

韓會後向媒體自稱「孫中山信徒」、「中華民國」

蔡總統出訪先前受訪時曾呼籲韓國瑜會見國台辦主任劉結一時應該提到「中華民國」，不過，韓國瑜昨會面時沒有提，到會後才向媒體自稱是「孫中山信徒」、「中華民國」等字句。蔡總統對此回應：「人走了（劉結一）再說，我們就要確保走掉的人在媒體上有看到這句話。」

在意賣農品有些作為傷害人民對主權與尊嚴期待

她強調，政治人物有政治人物責任，遇到國家最重要事情都要有一定堅持與表達，尤其是民選政治人物，背負民意期待，人民想轉達的事情，「我們必須有責任保護國家尊嚴與主權，該講話就應該要講話！」面對韓國瑜批評自己在外賣農產品，國內有很多人在扯後腿，她指出，賣農產品地方政府都有在做，時任高雄市長陳菊也經常性出去賣水果，這是地方首長的工作項目之一，「我們在意賣農特產品有些作為會傷害到人民對主權與尊嚴期待，這才是重點。」

媒體問有人批評蔡總統出訪是在「撒錢」，蔡說：「我覺得台灣人要是照你這樣講，就不是我們熟悉的台灣！」台灣經濟發展早期也受很多國家照顧，今日本來就有回饋國際社會的義務，台灣這些對外援助與協助經費，相對其他國家比例上低很多，如果台灣人把這個視作撒錢，不當作善盡國際義務，「我相信這不是我了解與我所可以接受的台灣人，我相信絕大多數台灣人都同意我的意見，這是作為民主國家最基本責任。」

媒體也問此行出訪與韓國瑜出訪兩者相較的優勢，蔡總統說，某種程度更清楚看到台灣在這個區域定位，從兩岸中的台灣跳脫出來「變成印太區域的台灣」。

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