蔡英文：民選政治人物有責任保護國家主權

2019-03-26 16:01

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文「海洋民主之旅」今（26）日於馬紹爾群島出席「太平洋婦女領袖聯盟會議」，會後與隨團記者進行茶敘。對於高雄市長韓國瑜密訪中聯辦，蔡英文昨天要陸委會修法，今天蔡英文被問及相關議題時表示，法律的問題讓陸委會與立法院去處理，自己要強調的是民選政治人物有責任保護國家，「該講話的時候應該要講話」。

韓國瑜沒當面提中華民國 蔡英文：要確保走掉的人有看到

韓國瑜日前率團訪中與國台辦主任劉結一會晤，會後韓國瑜稱自己是國父孫中山的信徒，並提及「中華民國」。媒體於記者會上提問，韓國瑜並未當著面向中國官員提「中華民國」，反而是在會後記者會才提及，此舉是否是向中方釋放錯誤訊息，以為台灣可以接受這種狀況。

對此，蔡英文對此語帶玄機地表示：「我們就要確保走掉的人在媒體上有看到這句話啊！」

背負民意期待 蔡英文籲：該講話的時候應該要講話

昨（26）日蔡英文越洋接受廣播節目訪問時表示，韓國瑜與中聯辦會晤，這事須嚴肅面對，要請陸委會研究有什麼法來管，不然就進行修法。蔡英文強調，政治人物不管立場為何，都應為台灣表達立場，就是台灣是主權獨立的國家，反對一國兩制，而且要說出來，韓國瑜是很聰明的人，要用正確的方式來表達台灣人民的期待。

對此，有媒體提問蔡昨日說要修法，是否要防堵韓國瑜，甚至把他當成2020的假想敵？對此蔡英文表示，這事情不需要想這麼複雜，現行法律如何評價這件事，或是法律夠不夠，這是法律的問題，讓陸委會與立法院去處理。

蔡英文強調，自己要講的是，政治人物有政治人物的責任，遇到國家最重要的事情，都要有一定的堅持與表達，這就是做為政治人物的責任。尤其是民選的政治人物，背負的是民意的期待，得傳達人民想轉達的事，有責任去保護這個國家的責任、這個國家的主權，「該講話的時候應該要講話」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/