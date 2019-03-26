張善政：台灣再不覺醒 將成數位時代弱國

2019-03-26 13:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對廣達電腦董事長林百里日前在思沙龍講座提及，台灣目前沒有AI大戰略，這是他最擔憂的；有意參選2020總統大選的前行政院長張善政今日發文提及，他也深有同感，很擔心台灣再不覺醒，將成為數位時代的弱國。

對於林百里點出，台灣光是Apple Pay電子支付，就搞了很久很慢，很多東西根本沒有在推。張善政說，Apple Pay在他擔任行政院長時，金管會面對「推」與「不推」外界兩派意見間左右為難，他以院長身份要求金管會報院，並交代配套及指示「要推」。

張善政質疑，當他卸任後，民進黨政府拖了好久Apple Pay才上路，當時他為國內行動支付產業發展所設計的配套，卻都不見了。

張善政認為，政府觀念趕不上變化快速的數位時代已經非常明顯，要靠內發性的變革讓政府數位轉型，可能嗎？所以他提出「數位國家公投」，該公投是主張，直接在行政院下設立一個新部會「數位創新委員會」。

張善政提及，這不是每個月找外部學者、專家委員開一次會的大拜拜會議，而是有編制、有權力的實質機關。就像當年經建會負責國家實體建設的全盤規劃一樣，「數位創新委員會」是數位時代國家創新政策與法規鬆綁的火車頭，要用數位前瞻思維給各部會新的數位政策方向。

張善政規劃，為讓「數位創新委員會」對政府體系發揮「鯰魚效應」，任職在這機關的人員在初成立的5至10年內，可不受公務人員資格限制，引進民間有創意年輕人。

張指出，他正和有相同想法朋友規劃公投連署，近期會公開邀集社會各界支持。這是一個沒有政治意識或任何爭議的主題，只是政府一直不能坦然面對，我們在數位時代已經大幅落後潮流的事實。

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