陳菊曾半夜密會張志軍？ 菊幕僚批張顯耀又說謊卸責

2019-03-25 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜接連密會香港、澳門中聯辦，引發各界爭議。對此，陸委會前副主委張顯耀昨天（24日）指出，2014年中國國台辦主任張志軍訪台期間，前高雄市長陳菊曾私下密會張志軍。針對這項指控，陳菊幕僚強調「絕無密會」，同時解釋當年就是張顯耀一意孤行，不顧市府強烈建議更改餐敘地點，才導致張志軍遭到抗議青年潑漆事件。

張顯耀24日在TVBS節目《少康戰情室》上指控，陳菊曾在未和陸委會報備的情況下，晚間12點半到飯店密會張志軍，事後也無提出說明，認為其行為不當。

據《新頭殼》報導，陳菊幕僚回應「絕無密會」，並提到5年前是陸委會安排張志軍與陸委會主委王郁琦，在高雄會面的所有行程，當時高市府一直建議，不要在西子灣，當地路線不順暢，觀察前幾天都有被抗議的狀態，研判不更改地點，極易發生衝突，然而張顯耀卻堅持已見，強調地點絕無問題，結果最後仍發生潑漆事件。

陳菊幕僚表示，事發後，陳菊打電話向張志軍致意，不過張志軍因極度驚嚇，提前結束訪台行程，當晚搭機返回中國，各媒體也有大幅報導。只是，張顯耀不但不認錯，還推卸責任，告訴前總統馬英九地點是高雄市政府選的，導致馬英九在媒體面前出糗，讓社會覺得馬英九狀況外，結果最後還是陸委會出面證實，全部行程都是陸委會決定。

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