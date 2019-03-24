進中聯辦談台灣未來？ 韓國瑜：沒這麼敏感

2019-03-24

〔記者葛祐豪／綜合報導〕高雄市長韓國瑜前晚無預警與香港「中國駐港聯辦」主任王志民會面，遭外界批評。韓國瑜昨天再度澄清說，他與王志民相談融洽，也談到香港與高雄的未來；至於是否有談到台灣的未來？他說：「沒有這麼敏感」。

「我要準備出賣高雄嗎？」

針對韓國瑜會見中聯辦主任，陸委會要求韓對外公開說明，「以釋外界疑慮」。韓受訪時說，「憂慮什麼？我準備帶著老婆、帶著市府團隊，還有旁邊十位市議員監督下，我要準備出賣高雄嗎？」

韓國瑜說，他只想賣水果、賣農產品，「只要跨越台灣海峽到香港、澳門、中國南方城市，陸委會都是憂慮的。」

韓國瑜指出，陸委會及其他人的酸言酸語，不必要的雜音還有懷疑論，非常無聊，一點意思都沒有，未來高雄一定要把心胸打開來，廣納英雄好漢，掌握住每一個商業發展的機會。這些城市的任何接待，只要時間允許，他都敞開胸懷，「完全沒有任何陰暗面，迎向陽光。」

稱不曉得是首位進中聯辦市長

媒體昨早也詢問他「與王志民談些什麼？」「是中聯辦接待台灣市長第一人嗎？」韓國瑜說：「不曉得過去台灣的市長有沒有被邀請過，但我們（指與王志民）談得都非常融洽。」

記者詢問「融洽」是指什麼？韓國瑜說，融洽就是天南地北、個人過去工作崗位、人生甘苦談、老婆孩子、香港與高雄的未來啊。

記者接著問說：「那有談到台灣的未來嗎？」韓說：「沒有這麼敏感」。

媒體也問說，香港民主派人士對他與中聯辦主任見面有很多意見，韓國瑜表示，香港內部，身為高雄市長不適合評論太多，因為香港本身是一個多元又國際化的城市，評論太多並不妥當。

韓國瑜強調，確定高雄未來整個發展，就是要徹徹底底的開放，把圍牆拆掉、把意識形態拆掉，高雄未來的機會就是多交朋友、多找路子。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/