台中國際會展中心動工 網友留言：想念林佳龍

2019-03-24 23:48

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中水湳國際會展中心動土，前市長林佳龍今（24）日貼文說與大家同心歡喜，期待這項過去一起努力定案發包的重大工程，能為台中的產業與就業，帶來更多商機。網友紛紛留言懷念林佳龍，「龍龍雖然到中央工作，還這麼關心台中，好感動」、「拜託四年後回來台中！」、「台中少了你又要停滯四年了QQ」。

林佳龍在臉書貼文說，大肚山腳下擁有全台密度最高的精密機械、工具機和零組件、航太、自行車產業，台中一直嚮往有會議展覽中心，讓國外買家來到台中，享有「一站式服務」。擔任市長時，他在2015年底完成水湳會展中心基本設計，並積極調整細部設計。

不過，中部地區產業公協會多次向他反映，整個展覽功能約為2000個標準攤左右不敷使用，因此除了開工的東側展館外，在任內又向中央極力爭取42億元經費，計劃增加西側展館，整體攤位數才能達到4000個標準攤以上，使得整個會展中心更具規模。

林佳龍說，過去4年市府團隊投入相當大的努力，讓水湳會展中心不只是單純的展覽空間，更是一座具備舉辦國際會議且兼具綠能與智慧的建築，工程標去年的12/7決標。期望這項好不容易定案發包的重大工程，能在中央地方攜手下加速推動，為台中的產業與就業帶來更多商機。

林佳龍貼文獲得網友熱烈留言、轉貼，「不但要管全國的交通，還很關心台中的建設，三年後記得要回來當我們的市長喔」、「才不會忘記龍龍！」、「真的很懷念林市長在台中的日子」、「智慧城市繼續向前行，努力過的終留下努力的印記和讓人懷念的政績」，還有網友留言「3/23開工盧市長發了兩百多張的請帖卻獨獨缺了你的哪一張」幫林佳龍抱屈。

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