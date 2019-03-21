長榮空服員提4大訴求 盼林佳龍協助改善待遇

2019-03-21 17:39

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部長林佳龍今晚將邀集交通運輸業9大工會座談，備受關注的長榮空服員也將有工會代表參加。工會會前受訪表示，將要求林佳龍撤回制定罷工預告其的建議；另將遞交陳情書，表達長榮空服員希望與華航空服員拉近待遇差距，但工會表示，罷工是下一步手段其中之一、但不是唯一。

空服員工會與長榮企業工會表示，希望林佳龍支持工會，交通部曾表態支持訂定罷工預告期，對於勞工具有殺傷力，華航過去罷工並未受影響，到了民營勞工抗爭，卻可能受到預告制度威脅，希望林佳龍改口。

工會也說，另將遞交陳情書給林佳龍，將提出工會4大訴求，最主要的是華航、長榮2大航空公司薪資落差大，希望拉近；第二是過勞航班改善，長榮過去2年有多達120次超時案例，希望交通部與長榮共同改善。

另外，工會訴求禁搭便車條款，並針對公司不當約談與空服員受辱等案例，希望工會參與懲處決策，但並非介入管理階層、拒絕黑箱，讓空服員被不當對待。

工會透露，勞資雙方3月進行第一次調解，資方表示願意提出對案，雙方同意4月9日進行第二次調解，屆時先看對案內容是否符合期待，若資方一再拖延、打模糊帳，且仍不正視工會訴求，不排除停止調解、走上下一步，不過，罷工是其中之一、但不是唯一手段。

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