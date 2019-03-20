盧秀燕要求中央改善空汙 林佳龍留言網友按讚

2019-03-20 23:50

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中近日空汙嚴重，「我是台中人」粉絲專頁貼出盧市長呼籲蔡總統要回應市民心聲、展現改善空汙的決心，卻再度被網友噓爆「自己沒能力怪中央、怪總統、怪前朝市長」，市長究竟要對抗空汙還是對抗中央。臉書底下還有前市長林佳龍留言，向市民說明中火降載數據，不少網友為他按讚加油。

台中空品指數近日頻頻紫爆，粉絲專頁「我是台中人」管理者貼文表示，「盧秀燕再次呼籲：蔡總統，已經積極維持總統交管，蔡總統也表示很滿意，那總統是不是可以回應市民心聲，正式回應中火降載、拆除中火機組，徹底展現改善空汙的決心。」

但貼文一出，卻引來臉友撻伐「前不久停了5台機組，當天的空污仍是紫爆，根本與中火無關啊」、「怎麼還在用火力問題來騙大家，換點新梗好嗎？」、「整天只會說是中央的問題，那選你要幹嘛⋯回去做你的立委啦」、「林佳龍時期早就在降載了⋯還有更新設備、替換工廠鍋爐、廣設綠色運輸如IBIKE，推廣逐步能源轉型」。

林佳龍也對於中火降載數據提出說明，2018/12/25至2019/3/18，台中電廠總計降載132次，非歲（檢）修降載電量3039.5萬度；歲（檢）修13億6724.9萬度；兩者合計13億9764.4萬度，協和電廠總計降載22次，非歲（檢）修降載電量1億3851.1萬度；歲（檢）修2861.7萬度；兩者合計1億6715.8萬度。

他說明降載次數及降載量，並非盧秀燕所說的次數減少。中火的降載量從他擔任市長時已是全國第一，感謝大家努力開始促成台電降載，他也表示可惜，在之前30年內沒有台中縣市首長曾經成功降載，也引來不少民眾為他加油按讚。

該粉絲專頁的上述貼文，兩百多則留言臉友完全不買單，質疑自己的市長面對空污，總是要對著蔡英文總統喊話。市長選戰雖已結束，空汙議題未被市民遺忘，民眾質疑除了拆除中火機組，新市長對於空氣換新，改善、解決空污有何新招，各界都很好奇。

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