又是謠言！ 議員指總統官邸花上億整修 府反擊：不實指控

2019-03-22 18:25

〔記者李欣芳／台北報導〕國民黨台北市議員王鴻薇指控總統官邸花費上億元整修，總統府發言人張惇涵今天反擊說，這完全是不實指控，請王議員請勿散播謠言，做假新聞幫兇，為自己選立委造勢，應該要多用功。

張惇涵表示，如果王議員發言前，有先去搜尋過去新聞資料，其實可以清楚看到，這其實是2015年的舊聞，也是不實的舊聞，當時蔡總統也根本還未就任。有關總統府及總統寓所維護修繕等經費，均在蔡總統就任前，由前屆馬政府編列，1億237萬6千元的預算，為第十四任總統副總統辦公區域、寓所及總統府房屋建築養護等，其預算金額及科目內容，在105年度中央政府總預算相關資料中均可查詢。

張惇涵說，蔡總統寓所修繕費用為993萬元，其實與2000年陳前總統的987萬元、2008年馬前總統的854萬元差距不大，當時經費主要亦支用於有關安全的建物結構整修、防水等。

張惇涵表示，王議員身為民意代表，問政應該根據事實，很遺憾王議員引用錯誤、而且是還舊的網路謠言，一方面為個人造勢、替韓市長的海洋局轉移焦點，特別在全民厭惡假消息的當下，更顯不足取，也期盼大家不要再將網路假消息以訛傳訛。

國民黨發言人洪孟楷指蔡總統上任後，總統府長官辦公室牆面壁紙更新花費94萬元，張惇涵則提醒洪孟楷，這項預算也是在馬政府時期即已編列，而且編列預算實際上是180萬元，而所謂的長官是指總統府秘書長及兩位副秘書長，當時的秘書長是曾永權，兩位副秘書長是熊光華、蕭旭岑。張惇涵也說，更別忘了，三讀通過105年度中央政府總預算的立法院，國民黨是多數席次，想轉移韓市長海洋局的焦點，也無法模糊這個事實。

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