明年大選最強人選不「漏勾」 藍營未來多套劇本可能

2019-03-22 15:36

〔記者施曉光／專題報導〕眼看距離4月中旬公告總統初選時間逼近，藍營內部為了擔心韓國瑜難有主動登記的下臺階，最後被迫只能推出「二軍」上陣，陷入集體焦慮，目前看來要兼顧競爭公平性又避免把韓國瑜「漏勾」（台語）的較具正當性作法，唯有援引黨章第九條第三款規定黨員有「實行黨的決議，服從黨的領導，遵守黨的紀律」義務，透過非全代會、中央委員會議召開期間最高權力機構的中常會決議，把韓國瑜視為「種子球員」強制納入初選，韓也就取得「被迫」入圍的正當性，而且一般認為在黨內「韓流」方熾下，朱立倫、王金平兩人都有難不點頭的政治壓力。

若以變形套路拱韓 朱、王及背後勢力能接受？

不過，未來藍營大位競逐戲碼，除了最符合遊戲規則常理的朱、王對決，以及黨中央「強制徵召韓國瑜參加初選」、黨魁吳敦義預告無數次的「萬分之一機率」，中常會自打嘴巴推翻自己通過的七三比制初選遊戲規則改採「協調」方式等堪稱「勉強合理」的劇本，還有多種可能的變形套路。

其中一套劇本是，七三比制初選照辦，韓國瑜雖未登記，吳敦義本人出馬登記並宣布，如果自己出線，全代會前滾動民調並非各黨人選中的最強者，全代會就徵召還是最強的韓國瑜參選，藉由帶頭示範的「道德壓力」，施加朱、王比照辦理，而且值得注意的是，主張必須推出最強棒的周錫瑋，最近不但倡議所有參選人一起喝團結茶、坐下來談，還附和強調吳敦義為了追求團結勝選所提出的任何方式他都支持，頗有替這套可能劇情走向，發揮「敲邊鼓」的作用。

這套戲碼要能走得下去，前提是得讓朱、王兩人硬吞下去，畢竟作法「違反人性」，況且如果提名作業要點一經公告後，再變動遊戲規則，難免產生爭議，除非先要解決「技術問題」，在作業要點中預留一扇機會之窗。

不過，就如國家運動訓練中心選訓奧運國手，如果大家拚命競爭之後，取得出國比賽資格的選手，卻被告知被人取而代之，甭說選手自己能否接受，選手背後的家屬親友、教練，有可能心甘情願嗎？

所以，一切問題就在韓國瑜的身上，不能只有「動心起念」，更要「起而行」，國民黨的這場大選入場門票爭奪賽才能辦得毫無懸念，又讓各界沒有話說。

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