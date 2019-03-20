撇副手爭議 朱立倫找潘若迪挑戰爆汗「三角舞」

2019-03-20 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕正角逐國民黨內總統初選的前新北市長朱立倫今天找上號稱「亞洲有氧天王」的潘若迪學「三角舞」，雖然動作有些僵硬，但仍然順利挑戰成功。

據本報報導，黨內對高雄市長韓國瑜出來參選呼聲極高，昨天朱立倫接受媒體採訪時說出「如果不是我，我全力的協助我們黨的候選人，不求任何的位子」，被外界解讀願意擔任韓的副手。今天朱立倫辦公室就發出聲明稿指出解讀有誤，表示朱立倫只有勝選考量、沒有位置考量，在訪談中更未曾提及擔任副手人選一事，呼籲外界勿以老套政治人物的邏輯來解讀朱立倫的大格局思考。

撇開這些，今天朱立倫到內湖「潘若迪Funky Dance」找上潘若迪學跳「三角舞」，並把練舞過程分享到臉書，只見朱立倫雖然動作明顯有些生澀僵硬，但也動得滿身大汗，讓朱立倫開心表示：「三角舞挑戰成功！不只是跳舞，邏輯跟默契更重要。三兩下就滿身汗，這麼有效率的運動方法，應該全民一起來！」

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