願當韓國瑜副手？朱立倫：完全沒提到

2019-03-20 17:31

〔記者林良昇／台北報導〕2020總統大選，國民黨內「拱韓」聲四起，衝擊黨內太陽總統夢，已表態參選總統的前新北市長朱立倫今受訪時表示，他完全沒有提到擔任副手的事情，他有自信可以獲得民眾最高的支持，一定要變成最強的候選人，如果最後提名的是高雄市長韓國瑜的話，他一定全力協助，不求任何個人位置。

朱立倫昨接受媒體專訪，傳出願當韓國瑜的副手，朱立倫今受訪時表示，他昨天受訪裡完全沒有提到這件事情，他提到的是對於2020國民黨內初選，他一定會全力以赴，很有自信可以獲得民眾最高的支持，也一定要變成最強的候選人。如果最後提名的是韓的話，他一定全力協助，不求任何個人的位置。

朱立倫強調，他跟韓國瑜之間都有共同目標，就是國民黨要嬴、台灣要嬴、中華民國要嬴，大家都很清楚﹔現在已經出現一個主張台獨、特赦前總統陳水扁的候選人，國民黨更應該要團結一致，更應該要讓民眾了解這樣的主張會帶給台灣災難，帶給台灣戰爭。

對於黨內初選機制，國民黨中央拋出，在初選正式公告前，透過協調徵得朱立倫及前立法院長王金平同意，將韓國瑜納入初選機制，朱立倫對此表示，目前還沒有這樣的機制，現在最關心的重點應該是民進黨很可能把台灣帶入戰爭危險的狀況。

此外，媒體也詢問朱立倫，如果未來當選總統，上任後會如何對待陳水扁？朱立倫表示，台灣大家都會有共同目標，是全民主張拼經濟，不是搞政治，最荒謬大家無法接受的是，前行政院長賴清德說，赦扁是基於個人的情義，但「我覺得沒有個人的情義，只有司法的正義。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/