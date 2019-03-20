奇奇怪怪徵召破壞制度 洪秀柱「呼喚」韓國瑜參加初選

2019-03-20 17:20

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨前主席洪秀柱指出，總統當然要提名最強、最有實力的候選人，但也必須這個人有參選意願；如果現在最強的人是韓國瑜，那就呼喚他出來，不要用奇奇怪怪的徵召方式，這是破壞制度的做法。

洪秀柱表示，總統提名要找最強的人，但也是要尊重制度，不能強人所難；韓國瑜若是民調現在最強的人，那就呼喚他出來參加初選，不希望是用黃袍加身、眾星拱月這種方式，才不會再發生拚了半天之後，再來跟誰選一次，「這跟當初換柱是有點像」，嘴巴不講，心裡是不高興的，如此會製造黨內不和諧、破壞黨的團結。

洪秀柱說，希望是要想辦法遊說最有實力的人出來參加初選，而不是用奇奇怪怪的徵召方式，這是破壞制度的做法；如果黨中央說要用協調來代替初選，這就是改變制度，她呼籲黨中央深思，一個制度的建立不容易，要破壞很容易，若中央可以這樣做，那地方各級各類的選舉都可以這樣做，是否恰當，值得深思。

洪秀柱強調，她肯定黨中央是求勝心切，但一定要想盡辦法讓出來選的人是出自內心、非常心甘情願的參選，這才會讓支持者更放心。

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