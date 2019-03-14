藍議員以柯逼國民黨徵召韓？ 徐巧芯：黨會亂七八糟

2019-03-14 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員王欣儀13日率10多位黨代表，在國民黨中央黨部外發起徵召高雄市長韓國瑜參選總統，揚言2020總統大選若非韓參選，許多「基層」就可能轉向支持台北市長柯文哲。對此，國民黨台北市議員徐巧芯認為，如果這樣做是為了爭取選立委的曝光度，就「真的非常糟糕」。

8日上午台北市議員王欣儀宣布，盼接棒蔣乃辛參選2020台北市大安選區立委，她還找來40多位里長助陣，呼籲國民黨中央徵召韓國瑜競選2020總統大位。王欣儀13日更率領多名黨代表赴國民黨中央黨部，表示民眾反映只有韓國瑜才能帶領國民黨重返執政，明年若非韓參選總統，除了放棄投票，更可能轉投柯文哲。

據《三立新聞網》報導，對此，徐巧芯強調，身為台北市議員，不論和市長的關係好不好，該監督就要監督，這是職責所在；另外，以市議員的身分放話「非韓選總統，就要投柯文哲」，這種言論就是搞到政治的層面。

徐巧芯表示，如果同黨議員是為了爭取立委提名而高調挺韓，會讓很多國民黨的人無法認同，「身為國民黨的市議員這樣講，就是替柯文哲造勢」。她並批評，如果每個想選立委的人都這樣做，國民黨不就亂七八糟了。

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